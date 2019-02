Azay-le-Brûlé veut supprimer les perturbateurs endocriniens sur sa commune

La commune des deux-sèvres a adopté le 5 février dernier la charte d'engagement "Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens".

Azay-le-Brûlé, France

Moins de produits pesticides et plus de bio, c'est l'objectif d'Azay-le-brûlé. La commune des deux-sèvres a adopté le 5 février dernier la charte d'engagement "Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens". C'est la première du département à prendre cet engagement, après des villes comme Paris ou Biarritz.

Ça peut-être des verres en plastique ou de la peinture

L'objectif, c'est de supprimer tous ces produits chimiques, qui peuvent être nocifs pour la santé. Et pour ça, c'est une attention au quotidien explique le maire Jean-Luc Drapeau : "Ça peut-être des verres en plastique ou de la peinture".

La charte contient plusieurs engagements, comme restreindre puis éliminer les produits phytosanitaires, ou encore développer dans la commune l'alimentation bio. Et la commune a de l'avance, puisqu'elle n'utilise déjà plus aucun produit phytosanitaire.