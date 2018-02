En 2016, 5.000 m2 de sable avaient été déposés au pied du Bois des sapins. Ce sera six fois plus cette année, avec des résultats espérés grâce à des filets, raconte Pierre-Georges Dachicourt, l’élu en charge des questions de submersion marine :

Cela capte très très bien le sable dans les hautes dunes. C'est deux-tiers, un tiers ; un tiers qui reste devant la dune et deux-tiers qui passent derrière. On a fait l'expérience ces deux dernières années et on est déjà à la troisième hauteur. Et c'est vraiment pas cher.