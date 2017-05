Baie de Saint-Brieuc : le retour des algues vertes

On les croyait en voie de disparition... Les algues vertes font leur retour en masse cette année dans le fond de la baie de Saint-Brieuc.

"Ce n'est pas beau, ça ne donne pas une belle image de la ville". Sur la petite plage du Valais à Saint-Brieuc, un couple de marseillais, Henri et Christine, regarde avec dégoût l'amas d'algues vertes fraiches. "J'aurais dû mal à me baigner là", avoue Christine, "c'est dommage parce-que c'est une belle baie , ça gâche tout".

Les grandes plages de la baie épargnées

Ramassage d'algues vertes. Plage de Bon Abri, Hillion, 23 mai 2017. © Radio France - Johan Moison

Les grandes plages de la baie sont épargnées mais de grandes trainées vertes sont visibles au loin, notamment dans la réserve naturelle. On n'avait pas vu autant d'algues si tôt dans la saison depuis des années. "Cette année, c'est le bouquet!", grimace Jacky. "Je ne sais pas si c'est dû au temps ou au lisier déversé par les paysans", s'interroge cet habitant de Saint-Brieuc. Selon les spécialistes du Centre d’Étude et de Valorisation des Algues (CEVA), "ces échouages précoces ne sont pas liés à un niveau de pollution de l'eau supérieur cette année mais plus à des phénomènes météo".

Ramassages d'algues quasi quotidien depuis un mois

Lorsqu'elles sont accessibles, les algues vertes sont ramassées avant qu'elles ne sèchent et deviennent dangereuses à cause du gaz (H2S) qu'elles dégagent. C'est le cas à Hillion dans le fond de la baie de Saint-Brieuc. Un tractopelle charge des algues dans un semi-remorque. Il est 11h30. Deux ouvriers équipés d'un détecteur de gaz sont au travail. "Nous sommes arrivés à 7h30", explique l'un d'eux. "On met 30 tonnes dans un camion. On en a rempli 4 depuis ce matin, on devrait être à 7 ou 8 camions cet après-midi". Les algues ramassées sont envoyées dans une usine de traitement pour être transformées en compost.