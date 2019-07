Baie de Saint-Brieuc : malgré les mesures mises en place, les algues vertes toujours d'actualité

"On nous dit que ça va mieux. Mais regardez ! C'est comme ça que ça va mieux ?" : Yves-Marie le Lay, président de l'association Sauvegarde du Trégor montre les nombreuses vasières présentes le long de la rivière Yar, qui débouche sur la grande plage de Plestin les Grèves. Ici, pourtant, tout est fait pour éviter ces amas. Les algues vertes sont ramassées plusieurs fois par semaine, presque tous les jours assure une riveraine.

Bien sûr, il y a eu des efforts de faits admet le président de l'association. "Mais c'est un échec puisqu'il y a encore des algues vertes" ajoute-t-il. "On est pourtant à dix ans de plan algues vertes. Alors cette année, il y en a moins qu'avant. Mais il y a en a encore. Et ça fait 49 ans qu'il y en a encore. Ce qu'il faut, c'est une vraie révolution agricole" affirme Yves-Marie le Lay.

Je vais prendre la métaphore Tour de France. On ne gagne pas un Tour avec une trottinette ! Et bien ici, pour lutter contre les algues vertes, on ne prend pas de super vélos mais des trottinettes. Yves-Marie le Lay, président de l'association Sauvegarde du Trégor