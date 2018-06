Les chasseurs de la Baie de Somme ont encore fait le ménage ce week-end. Ils étaient une centaine dans le secteur de Morlay et ont rempli plusieurs dizaines de sacs poubelles de verres, plastiques et autres déchets.

Une centaine de l'Association de chasseurs de la Baie de Somme (ACDPM) s'est réunie ce samedi 23 juin pour une opération propreté sur la Baie de Somme.

Comme environ cinq fois par an, ils ont troqué fusils et chiens contre gants et sacs poubelles. Morceaux de verre, plastiques en tout genres, pneus, ou encore filets de pêche, ils ont rempli plusieurs dizaines de sacs.

Les chasseurs nettoient régulièrement la Baie de Somme depuis la création de leur association en 1974 © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Les îles de plastique n'existent pas uniquement au milieu du pacifique. Il faut être vigilant." - Bernard Florin, vice président des Chasseurs maritimes de la Somme

Dès la création de leur association en 1974, les chasseurs ont mis en place ces opérations. En presque cinquante ans de ramassage sur la Baie ils ont vu le plastique arriver, avec des quantité toujours plus grandes chaque année.

Nous avons aussi une mission de transmission. Surtout chez le jeune public. On doit tous être garant de cet espace et sa biodiversité." - Bernard Florin

Avant de s'attaquer au secteur de Morlay, les chasseurs ont pris en charge des scolaires vendredi 22 juin. Le but de l'opération : sensibiliser les jeune public sur l'importance de préserver un tel environnement et espérer, dans quelques années, ne plus avoir à nettoyer ce qui a consciemment été jeté.