Un randonneur vient de tomber et de se faire une entorse. Aurore Sartorius, sa guide, prend de suite les choses en main. Elle rassure la vingtaine de personnes qui l'accompagnent en baie de Somme et appelle les secours. C'est un exercice, mais la jeune femme reste concentrée. Elle doit utiliser le nouveau dispositif mis en place entre pompiers et guides pour retrouver plus rapidement et facilement les blessés. Une convention a été signe ce jeudi 5 avril.

Aurore Sartorius, la guide en charge du groupe, et le blessé. © Radio France - Fanny Bouvard

Au-delà d'une formation aux secours, les guides auront dorénavant à leur disposition des outils plus précis : une carte quadrillée et numérotée conçue en partenariat avec les pompiers; des textos de géolocalisation permettant aux secours de les trouver en quelques minutes; et des fumigènes pour se signaler à l'arrivée des véhicules amphibies.

La carte mise en place par guides et pompiers, pour permettre une première localisation en baie de Somme. © Radio France - Fanny Bouvard

Ce jeudi 5 avril, l'exercice a permis de prendre le blessé en charge en 20 minutes seulement et de le rapatrier vers Le Crotoy. "C'est vraiment efficace, souligne le colonel Bertrand Vidot, du SDIS de la Somme. La géolocalisation en milieu naturelle va très largement accélérer la prise en charge des blessés. Ca a déjà été testé dans d'autres régions, notamment en haute montagne".

Les textos de géolocalisation pourront, à terme, aussi être envoyés aux promeneurs blessés, partis seuls en baie de Somme.