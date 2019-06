Loire : les consignes des pompiers pour se baigner en sécurité

Loire

Quelles sont les précautions à prendre pour se baigner sans danger ? Les pompiers de la Loire nous donnent leurs conseils. Avec la canicule, nombreux sont ceux qui vont piquer une tête dans la Loire ou les lacs du département. Un homme de 41 ans était entre la vie et la mort mercredi 26 juin au soir, après une noyade dans le lac de Saint-Victor-sur-Loire. L'été dernier il y eu six noyades dans le département ligérien.

Respecter les baignades surveillées

Pour le le capitaine Guillaume Grand, responsable de l'activité nautique pour les sapeurs-pompier de la Loire "il faut respecter des baignades surveillées. En cas de problème les surveillants peuvent venir vous chercher et vous prodiguer les premiers soins". L'été dernier 80 personnes sont mortes dans la région suite à des noyades. Le pompier alerte également sur les dangers de l'hydrocution "surtout éviter les baignades après une exposition prolongée au soleil, vous risquez un choc thermique". Et puis il faut faire attention aux enfants "on ne le répétera jamais assez mais les plus jeunes peuvent se noyer dans 20 centimètres d'eau et en 30 secondes seulement donc il faut toujours être près d'eux et les surveiller".