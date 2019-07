Baignade de nouveau autorisée plage du Lazaret à Sète

Sète, France

Ils sont une dizaine à s'être plaints. Après être sortis de l'eau sur la partie non surveillée de la plage du Lazaret à Sète, ils ont eu des picotements, des sensations de brûlure. L'un d'eux présentait même de grosses plaques rouges sur presque tout le corps. Dans la foulée, en fin d'après midi, la municipalité a fait évacuer tout le monde et interdit la baignade. Barrières, petits panonceaux et ruban rouge et blanc. Elle rouvre au public ce dimanche à 11h.

Risques de réaction urticantes

Tout au long de la journée de samedi les services municipaux ont tenté de trouver une explication. Écartée la pollution bactériologique : les dernières analyses des services sanitaires datent de jeudi et elles sont bonnes. De plus aucun problème n'est décelé au niveau des eaux usées.

L'arrivée des eaux pluviales qui se déversent sur cette partie de la plage a été observée de très près. La présence de mousse blanche qui s'accumulait sur les rochers pouvait inquiéter. Pollution chimique? Mais c'est la pluie qui est tombée vendredi qui l'a amenée là, or jeudi, il ne pleuvait pas.

S'il y a eu un énorme banc de méduses qui est rentré dans l'anse du Lazaret, à première vue il en est ressorti aussi sec"- Michel Bodart

Reste la piste des méduse évoquée ici et là. L'idée fait carrément rire l'adjoint à la sécurité de Sète, Michel Bodart, médecin-biologiste, "les marques de correspondent pas du tout. C'est vrai que les sauveteurs ont récupéré une méduse morte sur le bord de la plage mais ce n'est pas les Dents de la mer !"

La nature fait bien les choses

L'adjoint au maire chargé de gérer cet incident reconnait qu'il ne peut pas expliquer ce qui c'est passé. Et dans le même temps, il dit merci à Dame nature : "Il a plu et en plus, on va basculer sur un régime de tramontane et ça c'est favorable. Le problème très ponctuel va se diluer très naturellement dans l'eau au large".

A Sète, il y a 12 km de plage. Le moitié de l'anse concernée par le problème fait environ 300 mètres.