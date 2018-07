Baignade interdite à Clohars et Moëlan, l'eau est orange et urticante

Par Pauline Kerscaven, France Bleu Breizh Izel et France Bleu

A Moëlan-sur-Mer et Clohars-Carnoët, dans le sud Finistère, la baignade vient d'être interdite. En cause, l'eau de mer de couleur orangée. Elle cause des démangeaisons aux baigneurs.