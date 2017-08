Baignade interdite à l'Ile Charlemagne

La préfecture du Loiret et l'Agence régionale de santé du Centre ont demandé l'interdiction de la baignade sur le plan d'eau de l'Ile Charlemagne.

Pas de baignade ou d'activité à l'Ile Charlemagne à compter d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre ! Des analyses ont révélé la présence de cyanobactéries. Ces dernières peuvent être à l'origine d'intoxications. Dans la région, une quantité importante de cyanobactéries a déjà été relevée dans des amas d'algues près du Cher, provoquant la mort de plusieurs animaux.

De nouvelles analyses auront lieu chaque semaine, précise la mairie d'Orléans, et l’interdiction sera levée dès le retour à la normale. L’entrée des piscines d’Orléans sera libre et gratuite, les mercredis et samedis, annonce la mairie. jusqu’à la levée de cette interdiction.