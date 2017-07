Baignade interdite à Pont-à-Mousson pour cause de prolifération d'algues

La baignade est interdite à la base de loisirs du Grand Bleu à Pont-à-Mousson en Meurthe-et-Moselle, prévient la Ville dans un communiqué ce vendredi 28 juillet. En cause la prolifération d'algues. Les animations sur le site restent organisées ce week-end.

La baignade est interdite depuis ce vendredi 28 juillet à la base de loisirs du Grand Bleu à Pont-à-Mousson en Meurthe-et-Moselle, tout le week-end et le début de la semaine prochaine. Fermeture à cause d'une prolifération d'algues, indique la Ville dans un communiqué "jusqu'au résultat des prochaines analyses prévues en milieu de semaine prochaine" . La commune indique qu'elle va débuter un nouveau traitement de l'eau dès lundi 31 juillet "avec l'espoir de rouvrir le week-end prochain " , le week-end du 5 et 6 août.

Autres précisions , la base de loisirs reste ouverte, toutes les animations restent proposées comme le beach volley, le château gonflables, les terrains de beach soccer.