Actuellement, il y a 3.000 agents à Météo France. En 2022 ils seront 500 de moins. Une réorganisation pour faire des économies, mais qui risque de mettre à mal les prévisions locales précises et les systèmes d'alerte d'après Noël Mas prévisionniste et syndicaliste "Solidaires Météo Sud-Est".

Occitanie, France

Le syndicat Solidaires Météo Sud-Est dénoncent les futurs baissent d'effectifs chez les prévisionnistes locaux de Météo France. Actuellement, il y a 3.000 agents à Météo France. En 2022 ils seront 500 de moins. Une réorganisation pour faire des économies, mais qui risque de mettre à mal les prévisions locales précises et les systèmes d'alerte selon Noël Mas : "Il y a un danger pour la population. Prenez l'exemple de l'Aude : il y avait un centre météo à Carcassonne qui a fermé le 31 mai 2012."

Le syndicaliste explique le fonctionnement avant 2012 : "Quand il y avait un problème de vigilance important, orange ou rouge, le chef de centre allait directement à la préfecture pour faire le suivi des événements météo de type méditerranéen. Là, il n'y a plus personne à Carcassonne. Il y a un centre qui gère les deux départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales à Perpignan, sauf que la nuit, il n'y a plus que deux personnes qui gèrent l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Languedoc-Roussillon et Corse."

"On va se retrouver avec des risques de plus en plus forts et avec de moins en moins de personnels" - Noël Mas, syndicaliste Solidaires Météo Sud-Est

Un nouveau calculateur "qui ne remplacera pas l'humain"

Les imprécisions du modèle numérique devraient être atténuées par un nouveau calculateur "mais il n'y aura pas cette réactivité qui sera nécessaire pour des événements comme ce qui s'est passé dans l'Aude" explique Noël Mas. Pour lui, il y a un "désengagement" là où il faudrait investir ou penser un nouveau système d'organisation.