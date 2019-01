Ballons des Vosges: les médiateurs de la nature veillent sur la faune sauvage

La Bresse, France

Ils s'appellent Léo et Agathe. Ils sont les 2 médiateurs de la nature dans le massif vosgien. Leur travail consiste à aller à la rencontre des randonneurs, de plus en plus nombreux, pour leur rappeler les bons comportements. La priorité est de sauvegarder la faune sauvage, particulièrement fragile en cette période hivernale.

Et il y a de quoi faire. Sorties hors des sentiers balisés, randonnées nocturnes non-accompagnées. A chaque fois, il faut engager le dialogue et convaincre de la nécessité d'observer des règles minimales pour préserver les habitats et les gîtes des animaux. Un message qui passe plus ou moins bien. Les médiateurs de la nature n'ont aucun pouvoir de police.

Le parc naturel régional des Ballons des Vosges, c'est 250 000 hectares de forêts sur 198 communes et d'innombrables sentiers, que l'on peut parcourir à pied, en raquettes ou à ski de fond, quand il y a de la neige. La médiation hivernale qui a débuté en novembre se poursuit jusqu'à la fin du mois d'avril.