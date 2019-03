Bar-lès-Buzancy : ils sont partis avec le portrait d'Emmanuel Macron !

Bar-lès-Buzancy, France

Une dizaine de militants du collectif ANV – COP21 (Action non-violente COP21) des Ardennes ont décroché le portrait d’Emmanuel Macron ce mardi 12 mars en mairie de Bar-lès-Buzancy. C’est la 22ème action de ce type menée en France par l’association qui lutte contre l’urgence climatique.

Les activistes se sont présentés pendant les horaires d’ouverture et ont simplement demandé à décrocher le portrait. Présent sur place, le maire n’a opposé aucune résistance. "Peut-être qu’il s’imaginait qu’on allait simplement le décrocher mais pas l’emporter", témoigne Antoine, l’un des militants qui a pris part à l’action.

Désobéissance civile

Cette action de désobéissance civile se veut non-violente. Le collectif ANV-COP 21 parle de "réquisition citoyenne". L’association assure que le portrait ne sera pas dégradé, qu’il est stocké dans de bonnes conditions.

Il faut que le portrait puisse être rendu en très bon état", assure Antoine, l'un des participants.

Si les militants ont choisi de subtiliser l’image du président de la République, c’est parce qu’ils estiment que la communication importe plus aux gouvernants que l’action. Par cette action de désobéissance civile, ANV-COP 21 entend dénoncer l’inaction du gouvernement face à l’urgence climatique et appuyer la pétition "l’Affaire du siècle" signée par plus de deux millions de personnes et visant à engager des poursuites contre l’État afin qu’il respecte ses engagements.

"Avec une taxe carbone socialement injuste et dont la majorité des recettes n’étaient pas affectées à la transition écologique, le président Macron a _détourné un outil_, qui devrait être au service de la transition énergétique et de la solidarité nationale, pour payer les cadeaux fiscaux qu’il a fait à ses riches amis", détaille Adélie, une militante d’ANV-COP 21 Ardennes.

Risque judiciaire

À Paris et à Lyon, sept militants ayant pris part à des actions similaires devront répondre de "vol en réunion" devant la justice. Dans les Ardennes, les participants à l'action n'ont pas été inquiétés, à l'heure où sont écrites ces lignes.