Basse-Zorn: gare aux poubelles qui débordent

A partir du 1er octobre votre facture d'ordures ménagères pourrait augmenter si vous laissez déborder votre poubelle. Cela concerne tous les habitants de la communauté de communes de la Basse-Zorn.

En début de semaine, la communauté de communes de la Basse-Zorn a décidé d'introduire une surfacturation pour tous les habitants qui laisseront déborder leurs poubelles. La mesure sera effective le 1er octobre 2017.

Pourquoi une telle mesure?

Depuis 2013 à Hoerdt, par exemple, plus les habitants remplissent leurs poubelles plus ils payent. Du coup certains Hoerdtois essayent de contourner le système en bourrant leurs poubelles. Pour le maire Denis Riedinger, il fallait réagir: "Certains font déborder leurs ordures, pour remplir moins de poubelles et payer mois. Ce n'est pas normal quand on sait que la plupart des gens respectent les règles." Un autre problème qui se pose est d'ordre technique. Lorsqu'une poubelle déborde, le mécanisme de vidage dans le camion ne fonctionne pas bien.

Comment mettre la mesure en place?

Chaque poubelle est déjà équipée d'une puce électronique. Lorsque un éboueur verra une poubelle déborder, il enverra directement les références de cette poubelle sur une base de donnée. La personne concernée recevra alors un malus de 5 euros sur sa prochaine facture de déchets ménagers. Et ce, à chaque fois qu'un éboueur constatera un débordement.

Une nouvelle plutôt bien accueillie

Les habitants de Hoerdt comprennent l'utilité de cette mesure. Pour Monique "c'est normal de payer si on ne respecte pas les règles." Surtout que comme le rappelle Odette, "la ville en sera d'autant plus propre." Jean-Pierre estime que si la poubelle de quelqu'un déborde "c'est qu'il trie mal ses déchets où que la taille de la poubelle n'est pas adaptée." A propos de la tailles des poubelles, Lucas estime justement que la sienne est trop petite et qu'il n'a pas d'autre choix que de la faire déborder. Mais la mairie rappelle que des poubelles plus grandes existent moyennant bien sûr un prix plus élevé.