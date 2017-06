Bassin d'Arcachon : des plaisanciers pourraient braver l'interdiction de mouiller au Banc d'Arguin

Des plaisanciers et des pêcheurs vont manifester ce samedi matin au Banc d'Arguin. Ils contestent le nouveau décret qui réglemente les activités sur la réserve naturelle. Certains pourraient même braver l'interdiction en jetant l'ancre pour la nuit.

Avant de faire ses cartons en Mai dernier Ségolène Royal, ministre de l'environnement, a signé un document qui prévoit de réduire la pêche aux abords du banc de sable ainsi qu'une interdiction de jeter l'ancre sur Arguin entre le coucher du soleil et le lever du jour. Un décret "liberticide" selon les opposants. Une première manifestation a rassemblé 400 personnes sur le port d'Arcachon samedi dernier. Ce samedi les opposants vont se rassembler directement à Arguin.

Deux camps s'affrontent : celui des plaisanciers et des pêcheurs qui dénoncent la mise sous cloche d'Arguin et celui des écolos et de la Sepanso, gestionnaire de la réserve, qui estiment au contraire que le décret signé par Ségolène Royal n'est pas assez restrictif.

On nous a jamais prouvé que la présence des plaisanciers au mouillage la nuit avait un impact sur la biodiversité Joël Confoulan, Les Amis du Banc d'Arguin

"C'est faux" rétorque François Ruffié, avocat de la Sepanso. Selon lui Arguin doit être mieux protégé, surtout l'été quand débarquent certains touristes mal intentionnés.

On a vu débarquer parfois des gens la nuit avec des bouteilles de rosé, une sono et organiser une rave party sauvage — François Ruffié, l'avoact de la Sepanso

Les écologistes pointent aujourd'hui l'irresponsabilité des plaisanciers : Aller manifester sur Arguin alors que les oiseaux protégés sont en pleine période de nidification serait tout simplement criminel.