Bassin d'Arcachon : l'immense décharge d'Audenge enfin réhabilitée

Après 9 mois de travaux le centre d'enfouissement technique d'Audenge ne représente plus une menace pour l'environnement. Les 2 millions de tonnes de déchets sont désormais au sec, recouvert d'une bâche imperméable et d'une terre végétalisée.

Ce terrain de 40 hectares situé à seulement quelques kilomètres du Bassin a été totalement imperméabilisé afin d'éviter les fuites d'eau de ruissellement polluées. Cette décharge a accueilli pendant 30 ans quelques 2 millions de tonnes d'ordures ménagères. C'est un dossier très sensible qui trouve enfin son épilogue.

C'était une bombe à retardement, une horreur environnementale — Bruno Lafon, président de la Communauté de Communes du Nord Bassin (COBAN)

Pour les élus du territoire et les riverains de la décharge c'est un immense soulagement. Pendant 8 ans la mairie d'Audenge, la COBAN et les associations se sont battues pour obtenir l'aide de l'État. Presque 6 millions d'euros ont été nécessaires à la réhabilitation du site.

Les travaux ont été pris en charge par l'ADEME . Aujourd'hui une nouvelle bâche imperméable recouvre l'ensemble de la décharge. Finis les écoulements d'eau polluée dans la nappe phréatique et le Bassin d'Arcachon, le tas d'ordure est maintenant neutralisé. La COBAN va maintenant continuer à entretenir le site et s'assurer qu'il ne représentera plus jamais une menace pour l'écologie.