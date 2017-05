Bassin d'Arcachon : Ségolène Royal signe le nouveau décret de la réserve naturelle du Banc d'Arguin

Un nouveau décret réglementant le périmètre de la réserve et les activités autorisées vient d'être publié. Il réaffirme la caractère "protégé" du site et interdit désormais aux bateaux d'y mouiller la nuit. Les ostréiculteurs, eux, pourront continuer à produire leurs huîtres sur 45 hectares.

C'est sans doute l'une des toutes dernières décisions de Ségolène Royal. La ministre de l'écologie vient de signer le décret de modification de la réserve naturelle du Banc d'Arguin à l'entrée du Bassin d'Arcachon. Cela faisait des années que ce décret était dans les tuyaux. Il vise à mieux protéger le site et notamment les oiseaux migrateurs qui y nichent tous les ans.

Le Banc d'Arguin est un sanctuaire maritime fragile qui doit être sauvegardé !

A partir de là l'État fixe les règles. Le nouveau décret étend le périmètre de la réserve naturelle, un mile nautique tout autour du banc de sable, soit un peu plus de 4.000 hectares d'espace qui sont désormais protégés. C'est une réglementation variable avec des zones où l'on pourra encore débarquer, se promener et pique-niquer et d'autres où l'on ne pourra toujours pas poser le pied pour éviter de perturber la vie des oiseaux migrateurs (Sternes, Huîtrier Pie et autres Bécasseau).

Seuls les scientifiques, les gardes du bancs d'Arguin et les services d'urgence ont le droit de pénétrer dans la zone de protection intégrale. Des mesures saluées par les écologistes mais critiquées par les plaisanciers.

On veut mettre le Banc d'Arguin sous cloche

Parmi les nouveautés de ce décret : l'interdiction à toute embarcation de jeter l'ancre pour la nuit sur Arguin. Les gardes du sanctuaire marin pourraient désormais verbaliser les contrevenants entre le coucher du soleil et le lever du jour. Les associations de plaisanciers promettent de manifester prochainement à Arcachon.

Claude Pascal, président de l'Association des Plaisanciers du Bassin d'Arcachon Copier