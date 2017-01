Baume les Dames bloquée par la neige

Un paysage de carte postale pour ceux qui aiment la neige mais à Baume les Dames, les camions ont bloqué tout le centre-ville. Impossible de monter la côte pour rejoindre l'autoroute. C'était très compliqué jusqu'à 9h du matin.

Grosses perturbations sur la route, c'était le cas notamment en haute Saône dans la vallée de l'Ognon mais aussi dans la vallée du Doubs à Baume-Les-Dames, totalement bloquée par la neige. Arrêtés aux feux en plein cœur de la ville, les camions n'arrivent plus à monter la côte. La scène s'est déroulée juste devant le bureau de tabac de Joël Hénin : "Il y en avait trois quatre qui bloqué la route. C'est souvent là, aux feux, ils patinent et n'arrivent plus à avancer".

"L'un des conducteurs des camions est venu m'acheter des cigarettes et il m'a dit que c'était une vraie patinoire, beaucoup trop de verglas sous la neige" Joël du bureau de tabac Le Petit Charmars

Les équipes de voiries sur les routes à 4h du matin

Pourtant, les services de voiries étaient sur le pont à 4h du matin. Une équipe de 12 agents municipaux ont dégagé la ville, en camion ou à pied. "Nous allons aussi déneiger les trottoirs, surtout devant les écoles et les magasins" confie Alain Madère, responsable du service voirie de Baume les Dames.

Les saleuses font le plein pour repartir déneiger les routes de Baume les Dames - Fany Boucaud

Stéphane Dubar est l'un de ces employés. Il a pris son service très tôt le matin avec sa déneigeuse : "Il y a beaucoup de verglas, sa glisse dans les virages, ils faut faire très attention parce que beaucoup de personnes ne sont pas encore équipés pour la neige."

"On a dû descendre de la saleuse pour aller aider les conducteurs à pousser leurs voitures et enfin accéder aux routes pour déneiger" Stéphane, agent communal

Les retards au travail et dans les écoles à cause des conditions de circulation

Et déneiger les routes pour laisser passer ceux qui partent travailler. Comme Audrey Dadeau, enseignante à l'école primaire des Terreaux à Baume. Elle habite Besançon et a dû attendre que des voitures passent devant chez elle pour pouvoir sortir. Bilan : une heure de retard et les enfants ont dû être dispatchés dans d'autres classes en attendant qu'elle arrive. Une autre enseignante a même glissé sur la chaussé en allant au travail et s'est retrouvée au talus.

Des enseignants de l'école primaire des Terreaux ont eu bien du mal à regagner leurs salles de classe - Fany Boucaud

Mais pour Gérard, né à Baume les Dames, retraité, ce n'est pas non plus 10 cm qui vont l'impressionner. Pour lui, le problème vient surtout des gens qui ne s'équipent plus en pneus neige et veulent des routes parfaites. "Mais nous savons bien que nous sommes un pays de neige et c'est merveilleux pour ça" s'exclame-t-il en prenant sa pelle pour enlever les flocons devant sa porte.

Gérard, retraité à Baume les Dames, déneige devant sa porte, arrêté municipal oblige - Fany Boucaud

"Ce n'est pas catastrophique, on a connu pire que ça! Des hauteurs de plus de 50cm il y a une dizaine d'années !" Gérard, retraité

Après la neige, ce qui est redouté maintenant, avec les températures polaires qui arrivent sur la France Comté, c'est le verglas.