Beau temps en Dordogne : les jardiniers doivent encore se méfier du gel

Dordogne

Les plantations ont commencé avec de l'avance cette année : arbres fruitiers, plantes à massif, camélias, rhododendrons sont déjà en vente dans les jardineries, mais les experts conseillent la prudence. Il gèle encore au petit matin.

On n'est qu'au mois de février, attention aux gelées !" - Eric Panier, jardinier-conseil

A Boulazac par exemple, c'est déjà l'affluence à la jardinerie Castor : les clients viennent chercher du terreau, des plantes et des arbustes, mais le jardinier-conseil Eric Panier répète les consignes de prudence : "_20 degrés dans la journée en février, c'est très exceptionnel_, ça peut être bon mais le froid reste possible en mars et avril, et il ne faut pas non-plus oublier d'arroser les camélias et les rhododendrons car la terre sèche très vite."

Certaines plantes à massif peuvent déjà être installées à l'abris du froid © Radio France - Harry Sagot

Certaines plantations sont déjà possibles dans les jardins d'agrément, mais dans les potagers, mieux vaut se contenter de bêcher, et retarder les semis de petits-pois, de poireaux, de navets ou de fèves (sauf sous serre ou sur les hauteurs à l'abris du froid). Il est en revanche possible de faire possible de faire germer les pommes de terre, pour les planter à la mi-mars.

Une vague de pluies est attendue à partir du vendredi 1er mars, pour arroser les semis précoces.