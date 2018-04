Beau temps en Gironde : record de chaleur battu pour une mi-avril à Mérignac et à Cazaux

Par Pierre-Marie Gros, France Bleu Gironde

Le thermomètre s'est envolé ce mercredi en Gironde, et on a même battu à certains endroits des records de chaleur pour la période du 10 au 20 avril : 27,9° enregistrés à Mérignac et 29° à Cazaux. Les températures ont été plus élevées sur le Littoral en raisons des vents d'Est.