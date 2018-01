La perturbation arrivera au lever du jour ce vendredi matin. Selon Météo France, la limite pluie-neige se situera à 400 mètres d'altitude. Ce sera donc de la pluie pour la Vallée du Rhône. Il devrait tomber en 24 heures jusqu'à 50 mm en plaine (50 litres d'eau par mètre carré) et jusqu'à 80 mm sur le Sud Ardèche.

Jusqu'à 50 cm de neige sur la montagne ardéchoise

C'est sur les reliefs ardéchois que cette perturbation sera la plus significative. L'Ardèche devrait d'ailleurs passer en vigilance orange de jeudi à partir de 16 heures. Météo France attend une couche de neige importante : 10 cm vers 500 mètres d'altitude, 15 à 20 cm au col de l'Escrinet sur l'axe entre Aubenas et Privas et jusqu'à 30 à 50 cm de neige lourde à plus de mille mètres d'altitude sur la montagne ardéchoise.