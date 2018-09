L'été 2018, qui s'achève ce week end, a été particulièrement calme en matière de feux de forêt. Rien à voir en effet avec le bilan de l'été 2017. Et pourtant cette année, il a fait très chaud et très sec dans le département de l'Hérault. Mais le vent a beaucoup moins soufflé que l'année dernière.

Montpellier, France

Les chiffres parlent d'eux-mêmes.

On dénombre à ce jour, et depuis le 1er janvier de cette année, 110 incendies ou départ de feu dans le département de l'Hérault.

L'année dernière, sur cette même période (de janvier à septembre), on en avait déjà enregistré plus de 180.

Le nombre de départs de feu a donc nettement diminué en 2018.

Il faut remonter à l'année 2008 (97 feux entre le 1er janvier et le 20 septembre 2008) pour trouver un chiffre aussi bas !

Mais ce qui a baissé surtout, c'est l'importance des surfaces concernées.

On se souvient en 2017 des incendies de Bessan (plus de 100 hectares détruits) et surtout de St Pons de Mauchiens (près de 200 hectares ravagés).

Cet été, les plus gros incendies n'ont détruit que 15 hectares à Montbazin le 5 aout dernier ou encore 11 hectares à Poussan le 10 juillet.

La majeure partie des incendies de forêt traitées cet été ont rarement dépassé 1 hectare.

Si les sols et la végétation étaient pourtant particulièrement secs, et donc vulnérables, c'est grâce à l'absence de vent mais aussi à la réactivité des sapeurs pompiers de l'Hérault qu'on en arrive à ce résultat.