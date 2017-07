Elle remplace les micro stations des Alazards, de Ste Marguerite, des Valettes et de Tuillière. C'est une station « rustique » qui fonctionne selon le principe des filtres plantés de roseaux.

Dans le quartier du Piolon à côté de l'aire de jeux pour enfants et du parcours santé cette "station rustique" peut traiter les effluents de 350 équivalents habitants.

La station et le réseau de collecte des eaux usées qui l'alimente ont couté 935 000 € (dont 429 000 € de l'agence de l'eau et 143 000 € du département et 463 000 € du syndicat Rhône Ventoux)

Le maire de Beaumont Bernard Charasse se félicite de ce nouvel équipement

A Beaumont du Ventoux l’inauguration de la nouvelle station d'épuration. Le maire Barnard Charasse Copier

Il y avait un représentant de la fédération de pêche à cette inauguration. Alain Caire vice-président de la fédération et président de l'AAPPMA de Vaison la Romaine

A Beaumont du Ventoux l’inauguration de la nouvelle station d'épuration. Le pêcheur. Copier

Le président du syndicat Rhône Ventoux (et maire de Beaumes de Venise) Jerôme Bouletin

A Beaumont du Ventoux l’inauguration de la nouvelle station d'épuration. Jérôme Bouletin du syndicat Rhône Durance Copier

BOBINO - pif 2

Fabien Guillou du cabinet Tramois maitre d'œuvre de ce chantier explique le fonctionnement de cette station d'épuration naturelle

A Beaumont du Ventoux l’inauguration de la nouvelle station d'épuration. Le techicien. Copier

---------------------------