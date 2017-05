Bédarieux dans l'Hérault, ville à énergie positive grâce au nouveau parc solaire

La communauté de communes du Grand Orb peut maintenant se revendiquer " à énergie positive". Une immense centrale solaire vient en effet d'être inaugurée à Bédarieux, elle s'ajoute à d'autres investissements en énergies renouvelables.

La centrale solaire des Terres Rouges a été inaugurée la semaine dernière à Bédarieux (Hérault), une centrale qui n'est pas implantée n'importe où. C''est tout un symbole, cette centrale solaire se trouve sur la route entre Pezènes les Mines et Bédarieux sur le site d'une ancienne décharge.

Des mines de bauxites, puis une décharge et maintenant une centrale solaire

En fait il faut remonter au début du XXème siècle, à cette époque ces terres étaient des mines de bauxite, qui servaient à la fabrication d'aluminium, un gisement qui a fini par s’épuiser dans les années 70. Le site a alors été racheté par la communauté de communes de la haute Vallée de l'Orb et transformé en décharge pour les ordures ménagères et les encombrants, une décharge à ciel ouvert. A l'époque c'était monnaie courante, mais en 2002, tout cela est devenu illégal et la décharge a fermé.

53 000 modules solaires

Il a fallu reconvertir cette friche. 7 ans pour étudier le projet, 6 ans pour le réaliser. Et aujourd'hui donc deux parcs de panneaux solaires gigantesques ont été construits. Le premier fait 15 hectares, il a été inauguré il y a deux ans, ce sont des panneaux photovoltaïques classiques, fixes qui produisent un peu plus de 7 méga watt. Le deuxième est un peu plus petit, 10 hectares, avec des panneaux trackers c'est à dire qu'ils suivent la trajectoire du soleil, 5,5 méga watt mis en service au début de cette année.

Au total donc, on trouve sur ce parc 53 000 modules répartis sur 25 hectares, sur un terrain qui en fait quasiment le double, ainsi il reste un grand espace autour des deux parcs pour végétaliser afin que les panneaux ne deviennent pas une verrue dans le paysage

Et qu'est ce que ça représente en terme de production d'électricité par rapport aux habitants ?

C'est l'équivalent de ce que consomme la ville de Bédarieux et ses 7 000 habitants. Des panneaux solaires qui s'ajoutent à la vingtaine d'éoliennes déjà en fonction et les trois centrales hydrauliques. Ce qui fait de la communauté de communes du grand Orb une communauté à énergie positive, elle produit autant qu'elle consomme. 24 communes au total, 21 000 habitants en autonomie en quelques sorte. Cette centrale solaire a été construite par le groupe Valéco.