Bègles : La mairie a organisé un nettoyage participatif de sa plage

La ville de Bègles a organisé hier matin un nettoyage participatif du site de Bègles Plage, dans l'objectif de sensibiliser au "zéro déchet". Il était ouvert à tous et encadré par des agents de propreté de Bordeaux Métropole.

Bègles, France

Équipés de gants, de pinces de ramassage et de sacs poubelles, une dizaine d'enfants, accompagnés de leurs parents, ont arpenté le site de Bègles Plage à la chasse aux déchets. Le service développement durable de la Ville avait organisé ce matin un nettoyage participatif de la plage, animé par des agents de propreté de Bordeaux Métropole. Le but de cette matinée, sensibiliser les usagers de la plage au ramassage et au tri des déchets, mais aussi faire découvrir les métiers de la propreté.

Les volontaires étaient étonnés du nombre de déchets retrouvés. Joëlle a pour habitude de venir tout les matins à Bègles Plage pour se promener, elle se désole de l'état du site : "Je suis très surprise du nombre de mégots, j'en ai ramassé trois cartouches depuis ce matin ! ". Ont également été retrouvés des capsules de bières, des emballages de nourriture, des bouteilles en plastique...ainsi qu'une tente et plusieurs culottes.

L'objectif de l'action, c'est aussi de faire découvrir les métiers de la propreté. © Radio France - Alexandra Sirgant

"Sur la journée, en binôme, on ramasse entre 100 et 150 kilos de déchets, c'est notre moyenne" souligne Bruno Petit, agent de propreté aux services de Bordeaux Métropole...". "Le but d'aujourd'hui, c'est de _faire connaître notre métier_, qui n'est pas toujours mis en valeur, mais qui a une réelle importance pour la ville ! Lors de notre dernière séance de ramassage, il y a deux enfant qui m'ont dit qu'ils voulaient faire mon métier, pour sauver la planète ! ".

Cette action s'inscrit dans la nouvelle démarche "zéro déchet" de Bègles Plage, mis en place depuis le début de l'été pour protéger le site. Les petites poubelles fourre-tout disposées de part et d'autre du site ont été remplacées par des bacs de tri situés à l'entrée de la plage.