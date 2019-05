Belfort : des lycéens créent une association pour fabriquer des sacs recyclés

Les lycéens ont créé l'association l'année dernière. Au total, ils ont vendu 375 tote bags et ont récolté plus de 3500 euros.

Fabriquer des sacs à partir de tissus recyclés, c'est l'objectif de Be Clothe. Une association créée par huit lycéens de Sainte-Marie l'année dernière. Aujourd'hui, ils reversent le bénéfice des ventes à l'association humanitaire Un enfant par la main.

Sensibiliser à l'écologie

C'est après avoir visionné des reportages sur les réseaux sociaux "où l'on voit la détresse des personnes qui fabriquent des vêtements au Bangladesh ou des personnes en France qui n'ont pas de quoi s'habiller" que Léo Prassel a décidé de fonder l'association. Une façon de remettre en question dénoncer un gaspillage vestimentaire : "L'industrie textile est la deuxième industrie la plus polluante après celle du pétrole. Avec les rejets de produits chimiques dans la nature, il y a un énorme problème écologique" ajoute le président de l'association.

Avec sept autres amis : Véronique Genge, Lily Tosney, Louis Doriot, Quentin Fraipont, Paul Valli, Camille D'Agostino et Élodie Dinganga, ils décident d'installer des bennes dans les collèges et les lycées pour collecter de vieux vêtements. En un an, 1,5 tonne de textiles est déposée dans les conteneurs. Les tissus sont ensuite récupérés par six couturières de l'atelier d'insertion Inser-vêt pour fabriquer des tote bags.

Au total, Be Clothe a vendu 375 sacs recyclés et a fait plus de 3500 euros de recette. Les lycéens ont décidé de reverser cet argent à Un enfant par la main pour fournir des kit scolaires à des élèves en Haïti.

Développer l'association

Les lycéens en terminal vont bientôt quitter Belfort pour poursuivre leurs études supérieures. Ils comptent donc sur les plus jeunes pour prendre le relais au sein de l'association belfortaine mais à terme ils espèrent aussi implanter Be Clothe dans toute la France.