Bellac ne veut pas accueillir les vieux pneus de Wattelez

5 ans après l'arrêt de l'exploitation du centre de déchets Alvéol, en raison des odeurs qu'il dégageait, une nouvelle polémique se profile : il pourrait accueillir les 62 000 tonnes de vieux pneus du site Wattelez du Palais sur Vienne. Cette idée crée à nouveau une belle colère à Bellac.

Le centre d'enfouissement de déchêts de Bellac refait surface, 5 ans après l'arrêt de son exploitation en raison de ses dysfonctionnement et des odeurs qu'il dégageait. Les 62 000 tonnes de vieux pneus du site Wattelez du Palais sur Vienne, près de Limoges, pourraient y être stockés.

Bellac ne veut pas devenir une roue de secours

Mais Bellac ne veut pas être la roue de secours de ce dossier interminable, qui permettrait d'évacuer ces pneus à l'abandon depuis plus de 25 ans. Le dossier Wattelez traîne en effet depuis des dizaines d'années mais, ces derniers mois, les discussions entre l'Etat et la famille proriétaire du terrain semblent avancer. L'un et l'autre cherchent la solution la plus simple et la moins coûteuse pour dépolluer le site.

La préfecture n'en dit rien - elle doit savoir que le sujet est sensible - mais elle lorgne sérieusement sur le site Alvéol, sous exploité depuis plusieurs années. Cela permettrait d'enfouir ces déchets de pneus qui, d'après les industriels, ne sont plus recyclables tellement ils sont vieux.

Mais c'est inacceptable pour la municipalité de Bellac et pour les riverains d'Alvéol. Selon eux, la loi interdit d'enfouir des pneus : trop polluant et trop dangereux. Ils reprennent d'ailleurs en exemple les nombreux incendies sur le site en friche de Wattelez.