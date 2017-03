À Bellechaume, on facilite la vie des hirondelles

Les hirondelles ont de plus en plus de mal à construire leurs traditionnels nids sous les fenêtres, alors une association icaunaise a décidé de leur donner un petit coup de main (ou de patte), en leur construisant des nids, où elles n'ont plus qu'à venir se loger.

Construire des nids pour les hirondelles, c'est l'initiative originale de la Ligue pour la protection des Oiseaux de l'Yonne. L'hirondelle de fenêtre a de plus en plus de mal à se construire des nids, à cause des modifications architecturales des bâtiments. Dans l'Yonne, l'hirondelle elle est présente d'avril à fin août. On estime que la population d'hirondelles aurait baissé de 80% depuis les années 50.

Une équipe de bâtisseurs

Mais alors comment fait-on un bon nid d'hirondelle... quand on est pas une hirondelle ? "Ils sont en plâtre, avec de la terre, et du foin, pour qu'ils ressemblent le plus à leurs nids naturels !", explique Daniel Bourget, président de la Ligue de Protection des Oiseaux à Bellechaume. Et c'est une recette qui marche visiblement !

"La ressemblance entre les nids que nous faisons et les leurs est parfaite puisqu'elles les adoptent très facilement !" Daniel Bourget, président de la LOP à Bellechaume

Daniel Bourget président de la Ligue de Protection des Oiseaux de l'Yonne explique la recette pour un beau nid d'hirondelles Partager le son sur : Copier

Les nids sont installés sur le centre de première intervention des pompiers de Bellechaume. Ces dernières années, des actes de malveillance avaient empêché les hirondelles de s'installer dans la commune. Daniel Bourget invite tout le monde à participer : "les nids sont peu coûteux, justement pour inciter le maximum de monde à participer. J'espère que ça sera suffisant pour endiguer l'érosion de la biodiversité".

Une installation méticuleuse

Il faut prendre un peu de hauteur pour installer les nids, une fois ceux-ci confectionnés. Alors on sort les échelles, et le président met la main à la patte pour les placer.

Le président de la LPO Daniel Bourget s'apprête à placer les nids. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Les nids sont prévus pour durer une centaine d'année ! À Bellechaume comme ailleurs, les hirondelles pourront donc revenir l'année suivante, de même que leurs enfants ou même leurs petits enfants !

Les bonnes ondes du 6 mars 2017, par Louis-Valentin Lopez Partager le son sur : Copier