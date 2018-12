Berry : les agriculteurs entrent dans la danse

Les FDSEA du Cher et de l'Indre passent à l'action, mercredi. Le principal syndicat agricole n'opérera pas de blocage et ne se mélangera pas avec les gilets jaunes.

Bourges, France

Les agriculteurs mèneront des actions auprès des parlementaires. Des actions ponctuelles qui ne s'inscriront donc pas dans la durée, d'autant que le gouvernement a confirmé que la loi sur l'alimentation sera bien présentée ce mercredi au conseil des ministres. Cette loi prévoit de mieux réguler les ventes à perte des grandes surfaces pour redonner de la marge aux producteurs. Les agriculteurs veulent peser sur l'état pour que cette loi atteigne son but malgré certaines grandes surfaces qui lui sont hostiles, l'enseigne Leclerc notamment.

Les agriculteurs du Cher seront vigilants sur les marges des grandes surfaces © Radio France - Michel Benoit

Les grandes surfaces pourront toujours vendre certains produits de grande consommation à perte mais ce qui doit changer pour les agriculteurs c'est la manière dont elles vont le compenser : " On n'acceptera plus que les grandes surfaces gonflent les prix de certaines de nos productions, tout en rétribuant au minimum les producteurs, pour compenser les ventes à perte qu'elles réalisent sur certains produits tête de gondole, prévient Arnaud Lespagnol, président de la FDSEA du Cher. On a bien l'intention de suivre de très près les négociations qui ont démarré en octobre entre les grandes surfaces et les producteurs, négociations qui seront finalisées pour fin février et le salon de l'agriculture."

Malgré deux plans Ecophyto, les ventes de pesticides ont continué de progresser en France. © Radio France - Michel Benoit

Le syndicat agricole se bat également contre ce qu'il appelle une écologie punitive. A savoir, l'instauration de nouvelles taxes sur les produits polluants comme les phytosanitaires : " Ce qu'on veut, c'est que l'état mette des moyens sur la table pour rediriger l'agriculture vers certaines pratiques plus vertueuses comme l'utilisation de phéromones pour piéger les prédateurs par exemple. L'état ne doit pas se contenter de taxer les pesticides et d'empocher l'argent sans mettre sur pied une politique incitative en faveur d'une agriculture plus propre." Il faut savoir que les ventes de produits de traitement continuent de progresser en France.