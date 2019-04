Berry : les associations écologistes saluent la plainte de la LPO pour non respect de la directive oiseaux

Les associations berrichonnes de protection de la Nature soutiennent la plainte de la Ligue de Protection des Oiseaux déposée ce mardi contre la France. La LPO s'insurge contre le non respect de la directive Oiseaux adoptée il y a maintenant 40 ans.

La population de Sarcelle d'été diminue dans l'Indre à cause de la chasse alors que cet oiseau est déjà en mauvais état de conservation

Châteauroux, France

la Ligue de Protection des Oiseaux dépose plainte ce mardi 2 avril contre la France devant l'Union Européenne. L'association reproche à l'État de ne pas respecter la directive oiseaux qui réglemente les périodes de chasse. La France accorde trop de dérogations aux chasseurs selon la LPO.

En tout, 63 espèces sont chassables en France dont 19 en mauvais état de conservation. C'est beaucoup plus que dans les autres pays. Parmi ces espèces menacées, trois se reproduisent en Berry. C'est le cas du fuligule milouin, une espèce de canard que l'on trouve en Brenne, du courlis cendré, que l'on observe d'avril à octobre notamment du côté de Sancoings, et de la tourterelle des bois.

Parmi les espèces chassés et qui sont en mauvais état de conservation, trois nichent en Berry Michel Benoit Copier

Certaines espèces sont encore chassées en Europe alors qu'elles sont menacées se désole Thomas Chatton. Pour le chargé d'étude faune à Indre Nature association de protection de la Nature et de l'Environnement, il faudrait décréter des moratoires plus ou moins longs ou des classements en espèce non chassable pour préserver ces oiseaux en danger.

Parmi ces espèces qui ont énormément régressé dans l'Indre à cause de la chasse notamment, on trouve selon Indre Nature, le vanneau huppé, la bécassine des marais, la sarcelle d'été et la sarcelle d'hiver.