Depuis ce samedi 6 octobre, des familles de Saint-Amand-Montrond et de La Châtre vont essayer de manger des produits locaux tout en respectant leur budget habituel de courses alimentaires. Ce défi va durer entre six et huit mois.

Indre, France

Manger bio et local mais sans dépenser plus, c'est le défi que s'est lancé une vingtaine de familles de Saint-Amand-Montrond et de La Châtre. C'est en fait une idée du Centre d'initiatives pour l'environnement de la Brenne et du Berry. Pour cette deuxième édition, là aussi, le défi dure entre six et huit mois. Ces familles vont recevoir des conseils pour savoir où acheter local ou comment cuisiner les produits. Le coup d'envoi a été donné ce samedi 6 octobre, à Touchay, dans le Cher.

Pour cette première séance, l'animatrice Marjorie Tortel a commencé par un jeu. Il devait écrire en un mot ou une phrase ce que leur évoquait "alimentation durable".

Nathalie qui est venue de Saint-Amand avec son mari et ses deux enfants a rapidement répondu : "circuit court" et "alimentation saine". Pour cette jeune femme qui se lance ce défi, c'est assez simple, elle a déjà certains réflexes. "Prendre tous nos légumes et toute notre viande en local, et là, on est dans une démarche où on essaie de limiter les supermarchés", explique-t-elle.

Acheter local en passant par un drive fermier

D'autres participants n'en sont pas encore là, comme Cindy et son mari. "On a tendance à aller vite, par manque de temps, la grande surface c'est pratique", reconnaît-t-elle. L'animatrice donne donc des astuces : se rendre dans des associations de producteurs proches de chez soi, ou passer par un drive fermier qui permet d'acheter des produits locaux en ligne.

Ce qui inquiète Nathalie, c'est surtout l'étape cuisine. Marjorie rassure, tout au long du défi, ils auront droit à des ateliers cuisine. Ils apprendront par exemple à cuisiner des légumes d'hiver, comme les courges ou les panais. "Les panais ressemblent à des carottes mais blanches. Ils se préparent comme des carottes, on peut les utiliser dans des soupes", souligne l'animatrice.

L'autre enjeu, c'est de ne pas dépasser son budget habituel de courses alimentaires. Pour y arriver, les participants devront se rendre sur un site internet, une fois tous les trois mois, pour indiquer où ils achètent leurs produits et surtout combien cela leur coûte.