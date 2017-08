Biarritz : manif pique-nique sur la plage Marbella

Une manifestation doublée d'un pic-nic dimanche sur la plage Marbella de Biarritz. Une initiative du collectif "sauvons Marbella" qui proteste depuis plusieurs mois contre un projet municipal de promenade. Un chantier qui menacerait la plage et le spot de surf.

Un pic-nic revendicatif mais à la mode biarrotte. Face à l'océan, sous un ciel clément, au bas de la falaise et en bronzant. Pendant que les enfants surfent, les parents sirotent des bières, des sodas sorties de glacières posées sur les draps de bain. Dès qu'un journaliste arrive on réuni la troupe, une bonne cinquantaine de familles, pour une photo "fun" et sympa!

Du monde à ce pic-nic revendicatif © Corbis - Jacques Pons

L'inquiétude derrière la décontraction

Derrière les sourires, il y a une inquiétude face au projet municipal annoncé au début de l'été par le maire de Biarritz. Michel Veunac envisageait une promenade au bas de la falaise. Une hérésie pour le collectif. Plusieurs milliers de personnes sont rassemblées très vite grâce aux outils sociaux. Pour "sauvons Marbella" le projet de Biarritz risquait de dénaturer la plage et d'abimer le spot de surf. Pétition, posts sur Facebook et finalement réunion avec le maire. Michel Veunac (MODEM) annonce alors qu'il revoit sa copie. Il convie les membres du collectif lundi soir à une réunion de concertation sur ce projet. Cette fois, la promenade se situera en haut de Marbella.

Le pic-nic organisé hier consistait donc à se satisfaire du dialogue instauré tout en maintenant la position de défense.

On voulait dire notre satisfaction après le retrait du premier projet — Le porte parole de "sauvons Marbella" Julien Paullet.

Les porte-paroles du collectif "sauvons Marbella", Karine Gavigna-Vigne et Julien Paullet © Radio France - Jacques Pons

Julien Paullet déjà satisfait par l'abandon du projet de promenade au bas de la falaise Copier

On voulait montrer notre mobilisation — Karine Gavigna-Vigne, l'une des porte-paroles de "sauvons Marbella"