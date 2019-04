Bien-être animal : comment le parc du Reynou près de Limoges prépare l'arrivée de 2 ours polaires

Alors que le gouvernement lance une enquête sur le bien-être des animaux sauvages en captivité, le parc zoologique, au sud de Limoges, va bientôt accueillir 2 ours polaires. Comment prépare t-il leur acclimatation et leur rencontre avec le public

Le Vigen, France

Près de Limoges, deux nouveaux pensionnaires de marque vont bientôt débarquer parc au Reynou : des ours polaires. A l'heure où le ministère de la transition écologique et solidaire lance une grande réflexion sur le bien être des animaux sauvages en captivité, les responsables du parc du Reynou sont favorables à cette étude qui permettra d'améliorer l'accueil des animaux.

Todz et Nanu, 2 ours polaires de 4 et 6 ans ne sont pas encore là. Pourtant tout est prêt pour les accueillir : 2 enclos de 8000 m2, 2 bassins naturels et une grotte pour se cacher des regards : "on prévoit toujours une zone de retrait, car l'animal ne doit pas toujours être sous le regard du visiteur", explique Nicolas Lefrère, directeur du parc du Reynou.

Le nouvel enclos qui attend les ours polaires dans le zoo du Reynou près de Limoges © Radio France - Frédéric Cano

Ici, les animaux sont soignés, nourris, stimulés, même les plus jeunes visiteurs sont sollicités. Cette fois, c'est Hugo, 11 ans qui s'y colle : "pour pas qu'ils s'ennuient", Hugo.

Tous les visiteurs ne sont pas complètement convaincus du bien être des animaux comme Laurence, qui vient de Toulouse : "même s'ils sont bien traités on sait que ce n'est pas leur habitat", Laurence.

Sans les parcs animaliers, des espèces comme les tamarins dorés ou les rhinocéros auraient complètement disparus. Grâce à leur intervention, ces espèces en danger ont pu être réintégrées dans leurs espaces naturels.