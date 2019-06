Bientôt des consignes pour les bouteilles en plastique en France

Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la transition écologique, veut faciliter le recyclage du plastique et du verre. Elle s'est rendue à Strasbourg et à Kehl pour étudier différents systèmes de collecte. Un projet de loi "anti-gaspillage" sera présenté cet automne.

Brune Poirson veut nous encourager à trier davantage les récipients en plastique et en verre, à travers un projet de loi "anti-gaspillage", qui sera présenté aux parlementaires à la rentrée. Le gouvernement a l'ambition de recycler 100% des plastiques d'ici 2025.

Après avoir banni les pailles et les sacs de courses en plastique, l'Union européenne s'est, à son échelle, fixée un objectif de 90% de bouteilles collectées et recyclées en 2029.

Le grand retour de la consigne

La secrétaire d'état auprès du ministre de la transition écologique et solidaire veut inciter les consommateurs à déposer en nombre, dans des bacs destinés au recyclage, leurs flacons en plastique de shampoing et de produits ménagers ainsi que leurs bouteilles en verre.

Brune Poirson découvre devant la presse le local de tri du magasin Edeka, à Kehl - Théo Cerf

Collecteur de bouteilles en verre et en plastique en Allemagne, à Kehl © Radio France - Corinne Fugler

Elle mise sur le principe de la consigne, notamment. Une pratique déjà répandue en Allemagne. Brune Poirson s'est donc rendue ce mercredi 19 juin à Kehl, en face de Strasbourg, pour visiter le site de collecte du supermarché Edeka.

Dans ce magasin, les consommateurs rapportent leurs bouteilles et canettes vides, en verre, en métal et en plastique. Ils les déposent dans un conteneur, contre une consigne de quelques dizaines de centimes d'euro. Les récipients sont ensuite triés manuellement dans un local dédié à cette activité, puis cédés à des filières de recyclage selon un tarif fixé par l'état.

Kiosque de collecte de bouteilles et de flacons en plastique près d'un hypermarché strasbourgeois © Radio France - Corinne Fugler

Brune Poirson s'est aussi intéressée à un kiosque de collecte de contenants en plastique installé sur le parking de l'hypermarché Auchan à Hautepierre, un quartier de Strasbourg. Ce kiosque accepte les flacons de shampoing et de produits ménagers, ainsi que les bouteilles d'eau ou de soda. Pour chaque récipient déposé, le consommateur gagne un centime en bon d'achat.

Il existe une centaine de kiosques de ce type en France, gérée par la société Réco. A Strasbourg, cette filiale du groupe Suez collecte 32 tonnes de plastique par an.

Les Allemands, champions de la collecte du plastique

En Europe, ce sont l'Allemagne, la Suède et le Danemark qui affichent les taux de collecte les plus élevés, soit plus de huit flacons sur dix. 90% Outre-Rhin, contre 55% en France. Selon un sondage IFOP, 83% des Français seraient disposés à rapporter leurs bouteilles et leurs canettes en métal sur un site de collecte.

Rappelons que la bouteille est le second déchet ramassé sur nos plages.