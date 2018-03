Grâce à la mobilisation de particuliers, douze panneaux photovoltaïques seront installés à la fin du mois d'avril dans la vallée de Kaysersberg. Ils verront le jour à Orbey, Lapoutroie, au Bonhomme et à Labaroche. Objectif : montrer qu'en Alsace, on peut mobiliser pour les énergies renouvelables.

Labaroche, France

Même si il a fallu deux ans d'efforts, de nombreuses réunions d'information avec les habitants, le résultat est satisfaisant pour les initiateurs du projet : pouvoir installer des panneaux photovoltaïques dans la vallée de Kaysersberg.

Douze seront posés d'ici la fin du mois d'avril à Orbey, Labaroche, Lapoutroie et au Bonhomme. Sept seront installés sur des toits privés et cinq sur des toits publics. Des panneaux seront installés sur les toits de l'école et de la mairie d'Orbey, sur le toit de la salle communale du Bonhomme. C'est une surface de 900 mètres carrés, qui pourra produire 150.000 KW, soit l'équivalent annuel de la consommation de 40 familles. Une énergie qui est 100% verte.

Une centaine de citoyens-actionnaires

Grâce à la création d'une centrale photovoltaïque villageoise dans la Vallée de la Weiss, une centaine de particuliers ont pu rassembler 64.000 euros Le ticket d'entrée était de 50 euros, on pouvait donner plus . La région Grand Est s'est jointe au projet à hauteur de 60.000 euros. un prêt bancaire été débloqué pour le reste.

Résultat 320.000 euros ont été rassemblés pour installer les 12 panneaux photovoltaïques.

Objectif : promouvoir les énergies renouvelables et faire savoir que des panneaux photovoltaïques peuvent-être installés en Alsace, comme cela se fait chez nos voisins allemands. L'énergie produite sera revendue à ENEDIS.

Un volet éducatif

"Nous souhaitons mettre des panneaux pédagogiques devant les installations. Nous souhaitons que les écoles travaillent sur le solaire pendant une année," explique Philippe Girardin, à l'initiative du projet. L'association Energie Citoyenne de la Vallée de Weiss a installé il y a 8 ans, des panneaux photovoltaïque sur le toit du musée du bois de Labaroche.

Des expériences similaires ont été menées en Rhône-Alpes, mais aussi en Alsace; notamment à Ungersheim, commune réputée pour multiplier les actions pour la transition énergétique ou encore Saverne et Muttersholtz.