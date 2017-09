Bientôt des panneaux solaires flottants à Piolenc

La ville de Piolenc va se doter de panneaux photovoltaïques flottants. Ces "radeaux solaires" seront installés sur un plan d'eau, dans d'anciennes carrières. Pour boucler le projet, la mairie lance un financement participatif.

Piolenc va créer une centrale solaire flottante... Des "radeaux" photovoltaïques flotteront sur le plan d'eau d'anciennes carrières proches du Rhône, sur une superficie de dix-sept hectares.

En fait, les panneaux solaires seront fixés sur des flotteurs et retenus au fond du bassin par des ancres.

Le projet a connu de nombreux retards depuis 2010, mais il est maintenant lancé. Les premiers panneaux flottants devraient produire de l'énergie à la fin de l'année prochaine.

Pour soutenir ce projet, la municipalité lance un financement participatif, géré par une plateforme baptisée Akuocoop. Tout le monde peut investir : les habitants bien sûr, mais aussi tous les particuliers intéressés. Akuocoop garantit un rendement proche de 5% en 5 ans.

Pour le maire Louis Driey, ce financement participatif est une façon de partager les avantages écologiques et financiers du projet.

En général, les communes collectes des impôts. Mais là, avec cet investissement rentable, on revoit l'ascenseur aux habitants. Et c'est un projet écologique : on fait comme un pied de nez aux centrales nucléaires qui nous entourent (Louis Driey)