D'ici deux ans, les agglomérations de Toulon et Marseille pourraient mettre en place des vignettes pour les véhicules polluants, comme à Paris. Nice est également concernée. C'est l'une des mesures présentées par le gouvernement vendredi 20 juillet.

On dénombre 13 pics de pollution l'an dernier dans le Var, dus en grande partie à la circulation dans Toulon.

Toulon, France

De sa maison posé au Cap Brun, Jean Ecochard, président du Mouvement d'actions pour la rade de Toulon, constate régulièrement ces épisodes de pollution sur Toulon : "c'est comme un voile, dit-il en montrant du doigt la rade, on a l'impression qu'il y a du brouillard". On dénombre 13 pics de pollution l'an dernier dans le Var, dus en grande partie à la circulation dans Toulon. Les polluants s'y accumulent. Avec de lourdes conséquences. Benjamin Rocher est référent pour le Var chez Atmo Sud : "plus 6 000 personnes dans le centre toulonnais respirent quasi quotidiennement un air pollué, chargé en dioxyde d'azote, bien au-delà des recommandations européennes" explique ce spécialiste.

La pollution se concentre sur la ville de Toulon, surtout en dioxyde d'azote (produit par les véhicules diesel notamment) - Atmo Sud

Alors le gouvernement sort la vignette, comme le système Crit'air à Paris. Cela veut dire que certaines voitures, les plus anciennes et les diesel, ne pourraient pas accéder au centre-ville lors des pics de pollution. Les toulonnais eux, sont sceptiques : "Moi j'ai une 107 diesel, assez vieille, je suis sûr qu'elle ne passera pas, déplore une habitante, mais je n'ai pas les moyens de changer de voiture !". "On ferait mieux de s'attaquer aux paquebots ou aux grandes entreprises qui polluent plutôt que de taper sur les petites gens" avance un autre.

D'ici 2020... ou plus tard ?

Mais le chemin est encore long. Et la mairie de Toulon a plutôt l'air de vouloir traîner des pieds. C'est à elle, avec la préfecture et la métropole, de décider des véhicules qui seront interdits, dans quelle zone et à partir de quand.

Et pas sûr que la mairie y mette du sien. Jean Ecochard dénonce depuis longtemps l'attentisme de la majorité sur ce sujet : "les gens prennent leurs voitures parce qu'ils n'ont pas la possibilité de prendre des transports en commun efficaces, regrette-t-il, cela fait des années que la ville étudie un tram ou un BHNS, il serait temps de s'y mettre".

Ça tombe bien, un projet de bus en site propre est en préparation à Toulon. Il est jugé insuffisant par les associations.