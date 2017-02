Bientôt des voitures électriques en autopartage dans le nord de la Mayenne

L'autopartage, ce n'est pas réservé qu'aux grandes villes ! La preuve, la communauté de communes du Mont des Avaloirs, dans le nord de la Mayenne, s'équipe de deux voitures électriques, mises à la location très prochainement. Elles ont été présentées lors de la visite de Ségolène Royal, ce vendredi.

L'autopartage s'étend aux zones rurales. Le système, mis en place depuis longtemps dans les grandes villes, comme Autolib, à Paris, arrive en Mayenne. La Communauté de communes du Mont des Avaloirs, dans le nord du département, se lance d'ici quelques semaines, avec deux voitures électriques. Et c'est assez inédit puisque rares sont les secteurs ruraux déjà équipés. De quoi satisfaire Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, en visite en Mayenne ce vendredi. "Avant, on pensait que les voitures électriques en autopartage étaient réservés aux villes. C'est formidable de les voir se développer en milieu rural ! " commente-t-elle.

Ségolène Royal a participé à la présentation des deux véhicules électriques, lors de sa visite, ce vendredi. © Radio France - Marie Rouarch

Ce système de partage de voitures électriques est évidemment adapté au territoire. Adapté dans le sens adéquat : "Finalement, on parle toujours de la mobilité en milieu urbain, mais ce type de mobilité est pratiquement plus pertinent en milieu rural, dans la mesure où il n'y a pas de transport 'concurrent'", explique Sabrina Monribot, qui s'occupe du projet à la Communauté de communes du Mont des Avaloirs.

Et puis le système est adapté aussi au sens "mis à l'échelle". Loin du réseau très développé des Autolib à Paris, avec ses milliers de stations et de véhicules répartis dans toute la région parisienne, deux voitures seront donc mises en location, réparties entre deux stations : devant le siège de la communauté de communes à Pré-en-Pail-Saint-Samson et sur le parking de l'Europe, à Villaines-en-Juhel.

Rendez-vous sur la plateforme "Clem'"

Tout se passe en ligne, sur la plateforme "Clem". C'est là que les conducteurs intéressés, évidemment titulaires du permis B, doivent se rendre. Il suffit de s'inscrire, puis de réserver un créneau, à la demi-journée, pour 5 euros, ou à la journée, pour 8 euros. Un code sera ensuite transmis par mail ou sur smartphone pour ouvrir un coffre à clé installé aux stations et récupérer la voiture. Pour les réfractaires à Internet ou les personnes non équipées, un accueil physique sera également mis en place à la Communauté de communes, à Pré-en-Pail et à la mairie de Villaines-la-Juhel.

Et pour la suite ? Eh bien, seules l'autonomie de la voiture (120 à 150 km pou ces modèles) et la durée de la location viendront limiter votre voyage. Attention, les créneaux réservés devront être respectées à la minute près ou presque ! Au bout de quatre retards, les automobilistes se verront temporairement désinscrits du système.

À la fin du trajet, les locataires s'engagent à rebrancher le véhicule restitué, deux heures sont nécessaires pour une charge complète. Le système sera officiellement opérationnel au printemps prochain.