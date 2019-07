Bientôt un grand jardin partagé à Cavaillon ?

Cavaillon, France

Une parcelle de terrain, située en sortie de Cavaillon, route de Robion, d'environ 17 000 mètres carrés. Propriété de Madame Durand, qui décide de le léguer à son décès, en 2007, à la mairie. Une seule condition : en faire un jardin public.

Douze ans plus tard, le terrain est toujours dans le même état. En 2015, l'association AVEC, désireuse de créer un jardin partagé à Cavaillon s’intéresse à la parcelle et prend contact avec la famille Durand. La petite-fille de la donneuse, Annie Durand est emballée : "Cette idée de jardins partagés, je trouve ça magnifique, témoigne-t-elle. Simplement se retrouver le soir, pour manger ensemble... Je pense que c'était son but !"

On veut juste créer du lien social." Paul Nicolas, le président de l'association AVEC

L'association contacte alors la mairie, pour lui faire part de son projet, mais l'autorisation tarde à arriver. "On veut simplement créer un endroit où des gens qui n'en ont pas l'habitude pourraient cultiver, _des passionnés viendront échanger des idées, des semences, du savoir-faire_, détaille Paul Nicolas, le président de l'association AVEC. En fait, on veut créer du lien social."

Une interrogation : qui pourrait y accéder ?

Aujourd'hui, le terrain est toujours en friche. Contactée, la mairie de Cavaillon répond avoir demandé des précisions sur qui pourrait accéder à ce jardin partagé, "car les demandes seront plus nombreuses que les places disponibles." Paul Nicolas est étonné de cette réponse : "On n'a jamais eu cette question, et on aimerait bien l'avoir, parce que si c'est ça le blocage, il est facile à lever."

La mairie ajoute ne pas être opposée au projet. Un possible malentendu, ou une mauvaise communication entre les parties, qui ralentit la transformation de ce grand terrain de l'ouest de Cavaillon en un jardin partagé.