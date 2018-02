Orléans, France

Un jardin en permaculture sur les bords de Loire ? Le projet peut paraître un peu fou, mais il est pourtant très sérieux. À l'origine de cette idée, quatre associations orléanaises qui ont candidaté dans le cadre de "Cultivons notre ville", un appel à projets lancé par la Métropole l'année dernière.

L'idée est de créer est de proposer un espace vert, citoyen, coopératif, où chacun peut venir jardiner et faire la connaissance d'autres personnes. Le nom ? La Per Co, comprenez La Permaculture Connectée.

De la fabrication des jardinières, à l'entretien de cet espace

Les grandes lignes du projet ont été dévoilées ce samedi après-midi aux curieux, au cours d'une série d'ateliers et de discussions au 108 rue de Bourgogne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y aura besoin de monde pour mener ce projet à bien ! Les initiateurs souhaitent tout faire de A à Z : de la construction des équipements à l'entretien de cet espace, comme l'explique Pierre-Antoine Bunel de l'association L'Arcanderie : "Le but c'est vraiment que ce soit les citoyens qui appréhendent le projet, qu'ils se l'accaparent, qu'ils soient les petites mains, les cerveaux de ce beau projet. On a trois thématiques. Nous à l'Arcanderie on va gérer tout ce qui est conception et construction des jardinières. Les Brigades Vertes vont gérer tout ce qui est végétal, ils seront force de proposition pour toutes les espèces... et la Labomédia pour tout ce qui est connecté." Oui, vous avez bien lu : connecté ! Dans un projet de jardin citoyen. En fait, des capteurs électroniques vont être développés, ils permettront par exemple d'analyser la santé des plantes.

Des framboises sur le bord de Loire ?

Mais Véronique, ce qu'elle préfère, ce n'est pas vraiment l'informatique, c'est bel et bien le jardinage ! Les deux mains dans la terre, elle participe à un atelier bouturage. Cette Orléanaise est très emballée par ce projet : "Ça donnera l'occasion aux Orléanais de manger des framboises dans leur ville, parce que actuellement il n'y a que des plantes non comestibles dans les rues. En plus ça réconcilie les gens avec la nature. C'est vraiment une bonne initiative, et je suis éventuellement prête à donner un coup de main."

Le jardin devrait voir le jour en mai, d'ici là, les volontaires sont les bienvenus !

Plus de renseignements auprès du 108.