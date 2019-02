Bientôt une étude sur le glyphosate pour "trancher" la controverse

Une étude indépendante qui aura pour but de trancher la controverse sur la dangerosité de l'herbicide glyphosate, et notamment son caractère cancérogène, va être lancée prochainement par l'Anses.

Paris, France

Le Glyphosathe est-il cancérogène ? Si ses opposants en sont convaincus, certains défendent encore l'herbicide dont l'interdiction n'a finalement pas été inscrit dans la "loi alimentation" en septembre 2018.

Cette étude "indépendante aura pour but de trancher" la controverse sur la dangerosité du glyphosate, et notamment son caractère cancérogène promet l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail).



"Nous établissons le cahier des charges d'une étude indépendante qui devrait éclairer la question des dangers du glyphosate, pour essayer de trancher cette controverse sur les dangers du glyphosate et en particulier sa cancérogénicité", a déclaré Françoise Weber, directrice générale déléguée de l'autorité sanitaire, en charge des produits réglementés, lors d'une conférence de presse au Salon de l'agriculture à Paris.

L'Anses a été saisie par les ministres de l'Agriculture, de la Santé et de l'Environnement. Lors de la clôture des États généraux de l'Alimentation, le Premier ministre Édouard Philippe avait annoncé "une expertise collective" qui devait être lancée par l'Inserm dès 2018.