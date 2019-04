Bientôt une passerelle en bois sur pilotis pour se rendre à la plage de Villeneuve-les-Maguelone?

Actuellement, les piétons, les vélos et les voitures se partagent la même route étroite au milieu des étangs. C'est dangereux. Un projet de passerelle en bois sur pilotis pour les piétons est à l'étude.

Villeneuve-lès-Maguelone, France

Ceux qui sont déjà allés à la plage de Villeneuve-les-Maguelone le savent, il n'est pas toujours facile de se frayer un passage sur le chemin du Pilou. Les piétons, les vélos et les voitures se partagent cette route étroite de 800 m de long au milieu des étangs. C'est assez dangereux parce que les automobilistes ne respectent pas toujours la limitation à 30 km/h et les piétons et les vélos sont rarement en file indienne. Pour remédier à ce problème, un projet de passerelle en bois sur pilotis est à l'étude.

A l'image de la tour Carbonnière

Elle pourrait ressembler à celle qui se trouve à Aigues-Mortes à la tour Carbonnière. L'adjoint chargé des plages Jean-Paul Huberman s'est rendu sur place, il a pris des photos qu' il a montré au préfet. Ce dernier, s'est dit emballé par le projet. L'état avait retoqué un premier projet d'élargissement de la route existante. Il faut dire que le chemin du Pilou est situé dans une zone protégée Natura 2000 et on ne peut pas faire n'importe quoi. Des études sont donc en cours actuellement pour mesurer l'impact de cette passerelle sur la faune et la flore des étangs. "Ça va prendre du temps mais le projet est en bonne voie" se réjouit l'élu.

Longue de 800 mètres, la passerelle partirait de la zone de pic-nic et longerait la route jusqu'au parking du Pilou. Elle serait accessible aux piétons, aux personnes handicapées. Pour les vélos, une piste pourrait être aménagée sur la route. Aucune date n'est encore avancée pour la mise en service.