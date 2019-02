"Bienvenue aux Fourgs". France Bleu Besançon en direct de la station du Haut-Doubs ce vendredi matin

France Bleu Besançon a déplacé ses studios ce vendredi matin, aux Fourgs, entre Pontarlier et Les Hôpitaux-Neufs, dans le Doubs. Emission spéciale en direct de 6h à 13h. La petite station familiale connait un enneigement conséquent actuellement, mais ce n'est plus le cas chaque hiver.

Les Fourgs, France

La neige se raréfie dans les stations de moyenne montagne en raison du réchauffement climatique. Mais aux Fourgs, où France Bleu Besançon a déplacé ses studios ce vendredi matin, la maire de la commune n'est pas inquiète. La station a d'autres atouts explique Claudine Bulle. "C'est une station familiale, de moyenne montagne, où nous avons voulu garder l'authenticité du village, confie le maire. Mais aussi où nous avons souhaité faire en sorte que ce ne soit pas une station que pour les saisonniers, qu'elle soit vivante tout au long de l'année."

Les Fourgs : village des grands espaces

La commune anticipe la raréfaction de la neige en misant sur un tourisme quatre saisons, voire deux saisons, "car ici on n'a pas beaucoup de printemps et d'automne" reconnait Claudine Bulle. Exemple à Noël où il n'y avait pas de neige, mais où le tourisme était au RV. "Parce que les gens aiment les grands espaces, nos forêts, nos parcours pédestres, les parcours vélos, les liaisons douces, explique le maire. Les gens aiment bien venir car ils respirent et ont l'espace pour eux", estime Claudine Bulle.

Les Fourgs © Radio France -

Et la commune des Fourgs n'est pas uniquement tournée vers l'industrie du ski. L'activité économique agricole et forestière est très forte. "Chaque hectare de la commune est exploité, affirme le maire. Nous avons des agriculteurs jeunes qui reprennent des fermes. Une nouvelle fromagerie a été créée. Sans compter les commerces", conclut Claudine Bulle.