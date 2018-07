Bouches-du-Rhône, France

La campagne se résume en un message d'avertissement : "ne jouez pas avec le feu". Depuis ce vendredi, elle s'adresse notamment aux vacanciers qui débarquent dans les Bouches du Rhône. Un an après l'incendie de St Cannat et la destruction de plus de 800 hectares, une équipe de prévention sillonne le département, sur les aires d'autoroute, sur les marchés et même sur les bateaux de croisière.

L'Homme à l'origine de 95 % des départs de feu

Les pompiers, l'Entente pour la Forêt Méditerranéenne et les bénévoles des comités des feux de forêt sensibilisent les touristes aux risques de départs de feu. "Tous les ans, il faut évacuer des camping, explique Richard Mallié, président du Service d'Incendie et de Secours des Bouches du Rhône (SDIS). Et pourtant, les vacanciers l'oublient rapidement. On est là pour leur dire de faire attention".

J'ai vu des Alsaciens sortir le barbecue un jour de mistral ! José Roux, trésorier de l'Association des comités de feux de forêt

La campagne veut aussi combattre les idées reçues. Elle rappelle que dans 95 % des cas, l'Homme est à l'origine des départs de feu. Parfois par négligence. "Moi j'ai vu des Alscaciens sortir du camping avec le barbecue par temps de mistral, raconte José Roux, trésorier de l'association des Comités des feux de forêt des Bouches du Rhône. Quand on leur explique, ils réagissent bien".

135 euros d'amende pour un mégot jeté d'une voiture

Il faut aussi rappeler les conséquences dramatiques des mégots jetés d'une voiture sur le bord d'une route. Un simple relevé de la plaque d'immatriculation par des agents assermentés peut coûter 135 euros d'amende à un automobiliste imprudent.

Pour faire passer ces messages de prévention avec le sourire, des cartes postales sont distribuées aux touristes. Elles indiquent les gestes à proscrire. Sur le site internet de la prévention des incendies de forêt, des vidéos permettent de mieux comprendre comment une simple imprudence peut provoquer un feu dramatique.

