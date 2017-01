Bilan météo 2016 : une année chaude et sèche

Sans être exceptionnelle, l'année 2016 en Sarthe a suivi la tendance au réchauffement de ses dernières années. Le début d'année fut pluvieux et doux, suivi d'un été particulièrement chaud et sec.

Une année globalement chaude et sèche pour la Sarthe. Côté température, avec 17,2° de moyenne pour les températures maximales, on se situe 1° au dessus des normales. Cela place d'ailleurs l'année 2016 au 8ème rang des années les plus chaudes depuis les années 60, la palme revenant à l'année 2011 avec 18,2° de moyenne pour les maximales.

Le mois de mai a été marqué par les inondations dans le département. Coulées de boues, maisons inondées, arbres couchés sur la chaussée... Pourtant la pluie a globalement fui le département avec une pluviométrie 11% inférieure à la normale sur l'année pour la ville du Mans (610 mm contre une normale de 687 mm).

Pour les conditions extrêmes, notons que les plus grandes rafales de vents ont été mesurées au Mans à 95 km/h au mois de mars. Pour les températures, c'est à Saint-Corneille le 24 août que la plus chaude a été recensée : 38°. Et enfin la plus basse avec -7.5° à Fresnay-sur- Sarthe le 7 février dernier.