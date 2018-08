L'été 2018 est le deuxième été le plus chaud enregistré par Météo France, après 2003. Et la Normandie n'a pas échappé à cette météo estivale. La région a eu droit à un bel ensoleillement et des fortes chaleurs, et ce depuis le mois de juin.

Vous avez eu l'impression d'avoir passé un été rayonnant ? Ce n'est pas qu'une impression. L'été 2018 est le deuxième plus chaud de l'histoire après celui de 2003, et la Normandie n'y a pas échappé. On a même battu des records en terme de températures moyennes.

Violette Deshaies, prévisionniste à la station météo de Rouen Boos

43 jours à plus de 25°C

Un été où la chaleur s'est sentie, et sur la durée, plutôt que sous forme de pics. Sur les trois derniers mois, on a eu 43 jours où il a fait plus de 25 degrés dans la région. Ca fait beaucoup pour la Normandie, car on est plutôt autours de 25 jours habituellement.

Un phénomène qui confirme une tendance globale. On est au dessus des normales de saison depuis le mois d'avril. L'été 2018 aussi marqué par de fortes précipitations à cause des multiples orages, particulièrement forts dans le sud de l'Eure. Il a peut-être fait très sec dans le Pays de Caux, mais dans la région de Breteuil il y a eu deux fois plus de pluie que d'habitude.

Et ensoleillement record au tout début de l'été, entre le 21 juin au 19 juillet, on avait jamais eu autant de soleil en France !