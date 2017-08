Bilan météo : un mois de juillet sec et gris en Dordogne

Alors que le mois d'août démarre, il est temps de faire le bilan météo du mois de juillet en Dordogne. Il est marqué par un véritable déficit en eau, des températures dans la moyenne mais un manque d'ensoleillement.

"Gris", "bof", "pluvieux", "froid"...C'est sûrement ce que vous vous répondez quand on vous demande ce que vous avez pensé de la météo du mois de juillet en Dordogne. Vous n'avez pas totalement tort. Ce mois de juillet a été gris, en revanche il est marqué, cette année encore, par la sécheresse.

Un manque d'eau dans le sud du département

C'est en Sarladais que la situation est la pire, avec un déficit en eau de 60 à 70% par rapport à la normale. Il n'est tombé que 20 à 25 mm de pluie au mois de juillet dans le sud-est du département. Entre 30 à 50 mm dans le Bergeracois, là aussi il y a un vrai manque d'eau. En revanche dans le Nontronnais, avec 60 à 80 mm de précipitations, la situation est normale. On peut même parler de léger excédent.

Températures dans la moyenne

Un manque de pluie fragrant quasiment partout dans le département et pourtant le soleil a souvent manqué à l'appel le mois dernier. Météo France Agen recense 191 heures d'ensoleillement. En juillet, on devrait normalement en compter 50 de plus. Les températures sont dans la moyenne, entre 20 à 21°C. Il a fait un peu plus chaud en Bergeracois avec trois journées au dessus de 35°C. Si les températures maximales sont en léger recul, il a fait un peu plus doux le matin par rapport à d'autres années. Difficile de se projeter sur le mois d'août. Il est incertain, mais pourrait beaucoup ressembler au mois de juillet.