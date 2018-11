Bio à la cantine : la Ville de Grenoble récompensée par le "prix des cantines rebelles"

Grenoble, France

Les cantines de Grenoble ont été récompensées par un prix national. La Ville a reçu le 7 novembre le "prix de la cantine rebelle", mis en place par l'association "Un plus bio" et qui récompense les politiques alimentaires innovantes qui font dans le bio et le local. Trois collectivités françaises ont été primées.

Un menu végétarien par semaine

La Ville de Grenoble sert aux enfants 50% d'aliments bio et locaux et plus d'un repas végétarien par semaine. Ce jeudi midi, à la cantine de l'école Léon Jouhaux, inaugurée l'année dernière, les enfants ont eu le droit à des betteraves, un couscous végétarien, un bout de fromage bio et une pomme. "Moi j'aime pas les légumes, mais j'aime bien les concombres", raconte Emy qui a malgré tout bien entamé son assiette de semoule, pois chiches et légumes.

🥕✌🏽🏆 Pour vos enfants, #Grenoble reçoit la "Palme d'Or" des cantines #bio, locales et justes ! Merci à @UnPlusBio et bravo à @Salima_DJIDEL ! Ici +50% bio/local, 1 à 2 repas végé/semaine. Grâce à tarif solidaire, 1 enfant sur 5 déjeune pour moins de 70 centimes. ON ACCÉLÈRE! pic.twitter.com/SZG0NJ5LBq — Éric Piolle (@EricPiolle) November 8, 2018

Objectif : 100% de bio et de local

"Les enfants en maternelle ne savent pas trop, mais en primaire, ils sont très contents", explique Marie-Madeleine, la cheffe des cantinières, "ils nous posent parfois des questions parce que les fruits ne sont pas tous bien beaux, ronds, parfaits. On leur explique, et on leur fait goûter". Le maire de Grenoble, Eric Piolle, espère à présent que ces "cantines rebelles deviennent des cantines normales". L'objectif de la Ville reste d'atteindre les 100% de bio et/ou local dans les cantines de Grenoble.