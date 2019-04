Biodiversité : l'Occitanie n'est pas épargnée par les disparitions d'espèces

Midi-Pyrénées, France

Des scientifiques* et des diplomates de plus de 130 pays sont réunis depuis ce lundi à Paris pour un grand sommet sur la biodiversité. Ils ont jusqu'à samedi pour adopter la première évaluation mondiale des écosystèmes depuis 15 ans. A l'ouverture du sommet, le message lancé était très clair : la destruction de nature menace l'Homme au moins autant que le changement climatique.

L'Occitanie concernée aussi par la disparition d'espèces

Les scientifiques estiment aujourd'hui qu'entre 500 000 et un million d'espèces animales et végétales sont menacées d’extinction dans le monde sous pression de l'agriculture, de la pêche, de la chasse, ou encore du changement climatique. Et la région Occitanie n'est pas épargnée. Pour Jean Olivier, le directeur de FNE la fédération France Nature Environnement en Midi-Pyrénées pointe du doigt "l'étalement urbain" autour de Toulouse et "l'usage des pesticides" dans les nombreuses zones agricoles de la région, à l'origine de la disparition d'insectes, et par ricochet de batraciens et d'oiseaux.

La directrice de l'association Nature en Occitanie Pascale Mahé, elle, déplore la destruction de nombreux habitats. Les prairies par exemple ont été modifiées par l'intensification de l'agriculture et cela a conduit à la disparition de certaines espèces de papillons.

Pour le Gers, qui est une région fortement agricole, 5 espèces ont disparu sur 87 espèces connues : l'hermite, la bacchante, le petit sylvandre, le faune ou l'argus bleu-nacré ne sont plus présentes aux environs de Auch - Pascale Mahé, directrice de Nature en Occitanie

Menaces sur les pies-grièches à poitrine rose

Les actions humaines ont conduit aussi à la disparition pure et simple de certaines espèces d'oiseaux dans la région comme l'alouette calandre. Gislain Riou qui est ornithologue et entomologiste au sein de l'association Nature en Occitanie, la pie-grièche à poitrine rose est particulièrement menacée. "Cet oiseau est présent dans l'Aude et en Hérault. Il y avait une dizaine de couples il y a 10 ans et seulement 1 ou 2 l'an dernier de retour de migration" dit-il. On peut citer aussi le grand-tétras en danger et certaines espèces de batraciens.

* les experts de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) créée en 2012 sous l'égide de l'Onu.